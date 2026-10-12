Сеть тоннелей и блиндажей: как ВС РФ зачищают укрепления под Харьковом

Военные группировки «Север» приступили к масштабной зачистке зданий, подвалов и прилегающих территорий. Резниково находится в самом центре котла, где сосредоточены основные силы врага на северо-востоке Харьковской области. ВСУ очень серьезно готовились к обороне, превратив село в целый лабиринт из блиндажей, подземных коридоров и опорных пунктов. За тем, как все это методично разбирают наши военные, следит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Это эксклюзивные кадры «Известий», на которых как на ладони освобожденное село Резниково — сердце котла, отсюда и его название. Повсюду следы боев — огромные воронки от снарядов, сожженные вражеские огневые точки, разрушенные строения, в которых прятался враг.

«Подвоз в дальние места, в лесопосадки происходило все это оттуда. Это большой населенный пункт, в нем находится около трехсот строений, большой опорный пункт», — рассказал командир батальона 344-го мотострелкового полка с позывным «Спартак».

Который враг превратил в подземный лабиринт! Окопные линии протянул по всему селу. На записи с беспилотника в глаза бросается бывшее место дислокации украинских военных — вход в блиндаж, рядом вход в лесопосадку, а сбоку — разобранный коридор.

«Ну не километровые, но по 700 железно есть. Он заходит, коридор соединяется с 3-4 блиндажами. Находишь укрытие, похоже маскировочной сетью укрыто, и сбрасываешь, и дальше работаешь по коридору», — рассказал заместитель командира роты с позывным «Лыс».

Укрытия тщательно разбирали ударными дронами. Вот беспилотник залетает уже в раскуроченный, но еще горящий опорник, целится в машину. Большую работу выполнила наша артиллерия, выдавив врага из лесопосадок.

После артподготовки шли малыми штурмовыми группами с разных сторон — вели их наши операторы БПЛА, подсказывая, где враг. Главная задача была — зайти в населенный пункт незаметно. Дорога занимала не один день, приходилось устраивать ночевки и вновь отправляться на штурм.

«Открыток много. Наши штурмовики подходили когда ночью, когда в плохую погоду, скапливались, и уже наносились удары, слушались, где противник, что противник, движение минимальное делает, он сидит в подвалах», — рассказал заместитель командира роты, с позывным «Лыс».

Отличились в штурмовых действиях бойцы 344-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» — они освободили еще один населенный пункт Лукашово, который примыкает к Резниково. Сейчас бойцы вместе с другими подразделениями сужают кольцо Резниковского котла.

Врага, зажатого в котле, громят днем и ночью. Артиллерия выносит опорные пункты в лесопосадках, капитальные строения, в которых укрывается противник. В небе работает авиация, расчеты БПЛА отслеживают перемещение украинских боевиков.

У ВСУ в Резниковском котле нет никаких шансов вырваться — наши бойцы держат линию обороны и продвигаются каждый день вперед.

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