Ударит по здоровью? Почему нельзя подстригать кошек без необходимости

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 12 0

Пушистая шубка питомца нужна ему не только для красоты.

Почему нельзя подстригать кошек — можно ли и как лучше

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Профессор Руденко: стрижка под ноль не является надежным способом защитить питомца

Стрижка кошек «для красоты» или полное сбривание шерсти без необходимости может навредить питомцу. Об этом Газета.ру рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко.

По его словам, шерсть — не просто декоративный элемент. Она участвует в регуляции температуры и предохраняет кожу от механических травм и отчасти от солнечной радиации.

«Шерсть создает воздушную прослойку, которая помогает уменьшать воздействие внешней температуры. Поэтому стрижка „под ноль“ не является надежным способом защитить питомца от жары», — объяснил он.

Не менее важен и стрессовый фактор. Большинство кошек не привыкли к машинке, ее шуму, фиксации и долгим манипуляциям. У некоторых животных такая процедура вызывает серьезное беспокойство.

«После очень короткой стрижки шерсть также не всегда восстанавливается быстро и равномерно», — предупредил он.

Но это вовсе не значит, что кошек нельзя стричь в принципе. Медицинские и гигиенические показания имеются. Шерсть удаляют перед некоторыми процедурами и операциями, при терапии отдельных кожных заболеваний. Порой локальная стрижка нужна при густых колтунах, которые уже не расчесать безопасно. В таких ситуациях цель — здоровье и комфорт животного, а не изменение внешности.

Чтобы длинношерстные кошки не страдали от колтунов, гораздо полезнее регулярное вычесывание.

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