Уши, хвост и глаза: как правильно читать язык тела кошки

Зоопсихолог Капустина: настроение кошки можно понять по ее языку тела

По хвосту или ушам кошки можно понять настроение животного. Об этом «Известиям» рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

По ее словам, кошки практически не общаются друг с другом при помощи голоса. Мяуканье взрослые особи в основном используют для взаимодействия с человеком. Между собой эти животные общаются языком тела, сигналы которого и люди могут научиться считывать.

Один из самых понятных сигналов — поднятый вверх хвост. Если его кончик слегка загнут, значит, питомец демонстрирует дружелюбие и доверие. Когда кошка делает так рядом с человеком и к тому же трется о ноги, она не просит еду, а подтверждает контакт с хозяином.

А вот если хвост опущен или поджат, то животное испытывает страх, растерянность или настороженность. Если шерсть встает дыбом, а спина выгибается, то кошка находится в положении защиты, и пытается показаться крупнее. В такие моменты к питомцу лучше не подходить.

Также эксперт напомнила, что не стоит путать кошку с собакой. У последней виляние хвостом — признак радости. А у первой — раздражения.

«Питомец мирно дремлет на коленях, вы его гладите, и вдруг кончик начинает нервно подергиваться. Это предупреждение: ласки пора прекращать. Еще немного — и в ход могут пойти зубы или лапа», — предупредила Капустина.

Кроме того, зоопсихолог рекомендовала обратить внимание на уши братьев наших меньших. Направленные вперед раковины говорят об интересе и спокойствии. Если они разворачиваются в стороны, напоминая «самолетик», это может быть признаком напряжения или недовольства. Если уши прижаты к голове, то стоит воздержаться от поднятия животного на руки. Такое положение говорит о страхе. А напуганная кошка может воспринять действия человека как попытку ее ограничить и лишить пути к отступлению.

Много информации дает и взгляд животного, отметила специалист. Долгое прямое разглядывание кошки могут воспринимать как вызов. Именно по этой причине они иногда подходят именно к тем, кто не пытается активно установить контакт. А медленное моргание, наоборот, служит признаком доверия.

Если животное позволяет себе в вашем присутствии прикрывать глаза, значит, оно не боится оказаться рядом с вами уязвимом положении. Ответное моргание человека может помочь наладить контакт с питомцем.

Также отдельным знаком доверия Капустина называла позу, в которой у кошки открыт живот. Однако это не всегда означает, что животное хочет, чтобы его гладили в этой области: живот остается уязвимым местом, поэтому многие кошки предпочитают избегать поглаживаний в этой области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не всегда питомец готов к появлению второго животного в доме. Поэтому прежде чем приобретать нового друга, нужно понаблюдать за уже живущем с вами четвероногим другом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.