Марину Неелову экстренно спасают врачи: кинозвезда получила серьезную травму

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 413 0

Актрису доставили в одну из столичных клиник.

Марину Неелову госпитализировали — причина и что случилось

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Марина Неелова получила перелом ребра и была госпитализирована

Народная артистка РСФСР Марина Неелова получила перелом ребра и была госпитализирована. Об этом сообщает 5-tv.ru.

После случившегося была вызвана скорая помощь. Медики приняли решение об экстренной госпитализации. Сейчас 78-летняя актриса находится в одном из медицинских учреждений Москвы, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

Марина Неелова — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа. Она удостоена звания народной артистки РСФСР. В 2026 году ей присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Основная часть творческого пути актрисы связана с Московским театром «Современник» — с 1974 года по настоящее время. В кино наиболее известные работы она исполнила в таких советских лентах, как «Монолог» (1972), «Осенний марафон» (1979), «Фантазии Фарятьева» (1979) и «Дорогая Елена Сергеевна» (1988).

С 21 ноября 2021 года Марина Неелова входила в состав жюри восьмого сезона всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в начале октября вновь была доставлена в стационар из-за ухудшения самочувствия.Источник не стал раскрывать ни причину новой госпитализации, ни другие детали лечения.

Отмечается, что в начале сентября Тарасова уже проходила в больнице плановое обследование, однако спустя некоторое время ей снова потребовалась госпитализация. В апреле 79-летняя тренер также находилась в клинике и была помещена в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России тогда пояснили, что Тарасова перенесла сильную простуду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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