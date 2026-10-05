Татьяну Тарасову вновь госпитализировали

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 65 0

Состояние заслуженного тренера СССР пока не удается стабилизировать.

Татьяну Тарасову вновь госпитализировали

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова повторно попала в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Несколько дней назад Татьяну Анатольевну госпитализировали вновь. На данный момент не удается стабилизировать проблему со здоровьем», — сообщил собеседник агентства.

Причину госпитализации и другие подробности лечения источник не уточнил. В начале сентября Тарасова уже проходила плановое обследование в больнице, однако спустя некоторое время ей снова потребовалась госпитализация.

В апреле 79-летний тренер также находилась в больнице и попала в реанимацию. Тогда в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что у Тарасовой была сильная простуда. Из медицинского учреждения ее выписали 20 апреля.

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