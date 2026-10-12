Снова бьют по себе: ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

В Евросоюзе сегодня утвердили новый, 22-й пакет санкций против России. В очередной черный список попали больше полутора тысяч компаний, связанных с оборонной сферой. А также ряд частных лиц, для которых теперь въезд в ЕС под запретом.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, ограничения должны существенно затруднить производство оружия, сделав его дороже. И на этом Брюссель останавливаться не намерен, до конца года могут принять 23-й пакет ограничений.

Сейчас под санкциями находятся более трех тысяч российских компаний и физических лиц. Но за все время рестрикции ЕС ударили больнее всего по самому Евросоюзу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия намерена запросить у Еврокомиссии разрешение на поставки российского топлива. Братислава рассчитывает продолжать закупки российских энергоресурсов, несмотря на действующие ограничения, и планирует направить соответствующий запрос в ЕК.

Вопрос остается для Словакии чувствительным из-за зависимости страны от внешних источников энергоресурсов, и власти ранее выступали за сохранение возможности получать российское сырье и топливо. Братислава также искала альтернативные маршруты поставок: вместе с Венгрией она добивалась сохранения доступа к российским энергоресурсам после перебоев с транзитом по нефтепроводу «Дружба».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.