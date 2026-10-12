Несмотря на санкции: Словакия ищет способ продолжить поставки российского топлива через ЕС

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 36 0

Братислава намерена обратиться в Еврокомиссию на фоне необходимости обеспечить страну энергоресурсами.

Словакия запросит у ЕС разрешение на российское топливо

Фото: © РИА Новости/Алексей Бабушкин

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«Известия»: Словакия запросит у ЕК разрешение на поставки топлива из России

Словакия намерена запросить у Еврокомиссии разрешение на поставки российского топлива. Об этом «Известиям» сообщил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

Братислава рассчитывает получить возможность продолжать закупки российских энергоресурсов, несмотря на действующие ограничения. Запрос предполагается направить в Европейскую комиссию.

Вопрос о поставках российского топлива остается для Словакии чувствительным из-за зависимости страны от внешних источников энергоресурсов. Власти республики ранее выступали за сохранение возможности получать российское сырье и топливо.

Словакия также предпринимала шаги для поиска альтернативных маршрутов поставок. Вместе с Венгрией Братислава добивалась сохранения доступа к российским энергоресурсам после перебоев с транзитом по нефтепроводу «Дружба».

Вопрос поставок российского сырья затрагивает и работу нефтеперерабатывающих предприятий двух стран. Венгерская компания MOL и принадлежащий ей словацкий завод Slovnaft ранее обращались в Еврокомиссию по поводу возможности транспортировки российской нефти альтернативными маршрутами. angi.ru

Теперь Братислава намерена отдельно обратиться к Еврокомиссии за разрешением на поставки топлива из России. Решение европейских властей определит, сможет ли страна сохранить такой канал снабжения.

Таким образом, Словакия продолжает искать возможность обеспечить поставки российских энергоресурсов, одновременно действуя в рамках европейских ограничений.

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