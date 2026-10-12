В офисе главы администрации Новороссийска Кравченко проходят обыски

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 31 0

Правоохранительные органы интересуют документы, которые там хранятся.

Обыски у главы администрации Новороссийска

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В кабинете главы администрации города Новороссийска Андрея Кравченко проходят обыски. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Представители правоохранительных органов изымают документы, которые могут представлять интерес для следствия. Осматриваются не только кабинет главы, но и другие помещения администрации.

Известно, что никто из сотрудников не был задержан. Другие подробности пока не раскрываются.

Кравченко занял свой пост в декабре 2021 года, тогда он был избран в ходе тайного голосования депутатами городской думы. Срок его полномочий должен истечь в конце 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший глава управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России Сергей Закаморный заключен под стражу. Такое решение принял Хамовнический районный суд столицы.

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое может грозить Закаморному — 15 лет лишения свободы.

Он был задержан 8 октября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:46
В ближайшие дни: папа римский Лев XIV перенесет операцию из-за узла в легком
15:34
Петля за петлей: как вязание может принести пользу здоровью осенью
15:22
В офисе главы администрации Новороссийска Кравченко проходят обыски
15:15
«Еще ищем»: врачи не знают, почему у Лерчек боли в спине
15:02
Служба внешней разведки России обвинила Еврокомиссию в «грязной» кампании против «Росатома»
14:59
Множественные ранения: петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Едешь за судьбой»: Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Я сказал: хорошо»: Радойичич ради «Трудно быть богом» учил русский и дрался с мечом

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео