Кофе удивил ученых: как напиток влияет на память и настроение человека

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 36 0

Неужели возбуждающий нервную систему эффект все это время был мифом?

Как кофе влияет на здоровье и настроение человека: польза

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

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NC: кофе без кофеина связали с улучшением памяти

При употреблении кофе без кофеина у людей наблюдалось улучшение когнитивных функций. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

В эксперименте участвовали 62 человека. Половина регулярно выпивала от трех до пяти чашек кофе в день, остальные обычно его не употребляли. Исследователи оценивали кишечные бактерии и метаболиты, настроение, стресс, внимание, обучение и память.

Любители кофе сначала на две недели исключили напиток. Затем им вновь начали давать кофе без содержания кофеина. После перерыва наиболее заметные изменения исследователи обнаружили в кишечных метаболитах — небольших веществах, образующихся или изменяющихся в ходе обменных процессов.

Употребление напитка в обеих группах также сопровождалось меньшим ощущением стресса, более низкими показателями депрессии и снижением импульсивности. Также улучшились когнитивные функции участников эксперимента. Исследователи отметили прогресс в запоминании и обучении. Это позволило предположить, что возможные эффекты кофе не ограничиваются действием кофеина.

Среди других потенциально значимых компонентов исследователи выделили полифенолы — это биологически активные соединения, которые содержатся преимущественно в растениях. Врач семейной медицины Келли Браун пояснила, что кишечные микроорганизмы могут преобразовывать соединения кофе и влиять на процессы, связанные с настроением и когнитивными функциями.

Браун также предостерегла от однозначной оценки изменений микробиома. Состав кишечных микроорганизмов у людей различается, а обнаруженная связь не всегда означает прямую зависимость.

«Исследование многообещающее, но кофе не является средством для лечения плохого состояния кишечника, депрессии или улучшения когнитивных способностей», — подчеркнула она.

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