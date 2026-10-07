Самый полезный для сердца способ приготовления яиц назвал кардиолог

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 20 0

Это может влиять на количество насыщенных жиров в рационе и уровень «плохого» холестерина.

Какой способ приготовления яиц полезнее для сердца

Фото: 5-tv.ru

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Кардиолог Басман раскрыл самый полезный для сердца способ приготовления яиц

Самым полезным для сердца способом приготовления яиц кардиолог Крейг Басман назвал варку в воде. По его словам, это позволяет обойтись без дополнительных жиров, которые могут влиять на уровень холестерина. Об этом пишет журнал Parade.

«Когда вы готовите яйца полностью в воде, то избегаете добавления лишних насыщенных жиров или масел, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина», — пояснил специалист.

Тем, кому вареные яйца не нравятся, Басман предложил альтернативу. По его словам, можно приготовить яичницу или омлет.

В таком случае кардиолог посоветовал использовать небольшое количество оливкового масла или масла авокадо. Еще одна рекомендация специалиста — готовить яйца на слабом огне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для профилактики заболеваний печени можно включить в рацион простой и полезный салат.

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