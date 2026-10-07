Самый полезный для сердца способ приготовления яиц назвал кардиолог

Кардиолог Басман раскрыл самый полезный для сердца способ приготовления яиц

Самым полезным для сердца способом приготовления яиц кардиолог Крейг Басман назвал варку в воде. По его словам, это позволяет обойтись без дополнительных жиров, которые могут влиять на уровень холестерина. Об этом пишет журнал Parade.

«Когда вы готовите яйца полностью в воде, то избегаете добавления лишних насыщенных жиров или масел, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина», — пояснил специалист.

Тем, кому вареные яйца не нравятся, Басман предложил альтернативу. По его словам, можно приготовить яичницу или омлет.

В таком случае кардиолог посоветовал использовать небольшое количество оливкового масла или масла авокадо. Еще одна рекомендация специалиста — готовить яйца на слабом огне.

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