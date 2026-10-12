«Азов»* создал штурмовой полк из наемников-неонацистов

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 52 0

Новое подразделение получило международный статус.

Азов* сформировал новый международный штурмовой полк

Фото: www.globallookpress.com/Viacheslav Madiievskyi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый корпус Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов»* сформировал штурмовой полк из наемников-неонацистов. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В составе корпуса НГУ „Азов“ на базе 3-го Интернационального батальона создали 52-й международный штурмовой полк», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, украинское командование рассчитывает расширить привлечение иностранных боевиков, которых называют добровольцами.

Источник также утверждает, что основу полка составят неонацисты.

Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» появился в марте прошлого года на базе 12-й бригады специального назначения с таким же названием. Соединением командует Денис Прокопенко, который известен под позывным Редис.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Андрея Билецкого** и Дениса Прокопенко командующими двумя группировками в Донбассе. За два дня до этого оба получили звания Героев Украины.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенная в России террористическая организация.

** — лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
Что есть, чтобы жить дольше? Ученые нашли диету для долголетия
0:34
Сфабрикованный договор: как Разин получил «ДНК» Шатунова
0:15
Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар-Джей Митт умер в 34 года
0:01
Более 19,3 млн россиян привиты в рамках кампании по вакцинации против гриппа
23:42
«Аккаунт заблокирован»: «Яндекс» рассказал об уловках мошенников после атаки
23:24
«Азов»* создал штурмовой полк из наемников-неонацистов

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Восемь из десяти были блатными»: Цискаридзе раскрыл, как попал в Большой театр
Охлобыстин рассказал, почему не общается с Ефремовым
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео