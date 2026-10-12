Первый корпус Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов»* сформировал штурмовой полк из наемников-неонацистов. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В составе корпуса НГУ „Азов“ на базе 3-го Интернационального батальона создали 52-й международный штурмовой полк», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, украинское командование рассчитывает расширить привлечение иностранных боевиков, которых называют добровольцами.

Источник также утверждает, что основу полка составят неонацисты.

Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» появился в марте прошлого года на базе 12-й бригады специального назначения с таким же названием. Соединением командует Денис Прокопенко, который известен под позывным Редис.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Андрея Билецкого** и Дениса Прокопенко командующими двумя группировками в Донбассе. За два дня до этого оба получили звания Героев Украины.

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* — запрещенная в России террористическая организация.

** — лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.