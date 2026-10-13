Сфабрикованный договор: как Разин получил «ДНК» Шатунова

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Василиса Власова
Василиса Власова 19 0

Согласно этому документу, Шатунов якобы передавал Разину права на свои произведения, а также на использование собственного имени и персональных данных.

Договор Шатунова и Разина о «передаче ДНК» — фальшивый

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Договор Шатунова и Разина о «передаче ДНК» оказался фальшивкой

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, защищающая в суде интересы вдовы Юрия Шатунова Светланы, сообщила РИА Новости: суд в Щербинке, рассмотрев ее иск, пришел к выводу, что договор между солистом «Ласкового мая» и бывшим продюсером Андреем Разиным никогда не подписывался.

Согласно этому документу, Шатунов якобы передавал Разину права на свои произведения, а также на использование собственного имени и персональных данных.

«Там был договор реальный, который подписывал Юра с Разиным, но он был вообще про другое. Разин его раскрепил, взял последнюю страницу и к ней прицепил еще семь других разрешений — права на произведения, на использование имени, образа, персональных данных, биографии, чуть ли не ДНК он ему якобы продал по этому договору», - рассказала адвокат.

В понедельник пресс-служба Щербинского суда Москвы проинформировала РИА Новости об удовлетворении иска Светланы Шатуновой к Андрею Разину. Как уточнил представитель суда, договор от 14 сентября 2013 года, заключенный между Шатуновым и Разиным и касающийся передачи исключительных прав на персональные данные, авторских и смежных прав на продукцию, изображения и произведения, был признан незаключенным.

Разин тем временем в розыске и заочно арестован за крупное мошенничество. Следствие, по данным адвоката семьи Шатунова, считает, что он получал деньги как правообладатель песен по поддельному договору.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Юра Шатунов всегда предупреждал Диму Билана. Певцы не раз беседовали об авторском праве.

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