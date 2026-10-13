Суд в Турции решил перевоспитать рэпера уроками литературы

В Стамбуле нашли способ перевоспитать рэперов-бунтарей. Местного исполнителя Сулеймана Бодура приговорили к курсу турецкой литературы. Под суд рэпер попал из-за провокационного текста новой песни:

«О, если бы только жестокая судьба хоть раз мне улыбнулась

Не поливай увядшую розу

Люди не изменятся, даже если мир перевернется

Зарежь их, если они посмеют заговорить»

Агрессивная подача понравилась далеко не всем, и на трэк сразу же стали жаловаться в госорганы, посчитав клип подстрекательством к совершению преступления.

Когда полиция только начала расследование, рэпер попытался оправдаться. Якобы, никакого злого умысла в свои тексты он не вкладывал, и вообще самый провокационный отрезок поет азербайджанская певица, совместно с которой трек и записывали. Но от наказания это не спасло.

Теперь исполнителю придется пройти курс турецкой литературы и регулярно отмечаться в полицейском участке. Ему также запретили покидать страну.

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