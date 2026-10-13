Что с возвратом? Купившие билеты на концерт Канье Уэста пошли в суд

Поклонники Канье Уэста в Петербурге, наконец, дождались начала возврата денег за отмененный концерт. Но для многих зрителей на этом история не заканчивается, впереди очередной круг разбирательств. Оказывается, стоимость билета им вернуть готовы, но не полностью.

Причиной споров стал сервисный сбор в 10%, а с учетом расценок на некоторые места, это весьма ощутимая сумма. Так что вместо обещанной встречи с мировой звездой многим предстоит встреча с мировым судьей. В ситуации разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Хип-хоп исполнитель Вадя Проводник для того, чтобы купить билет на концерт Канье Уэста, взял кредит. Просто не мог пропустить выступление любимого артиста.

«Это человек, который очень сильно повлиял на всю культуру. И когда исполнитель такого масштаба приезжает в Россию, для меня это действительно историческое событие», — сказал поклонник Канье Уэста Вадим.

Без концерта и без денег остались около 160 тысяч зрителей. Вместо грандиозного шоу в Петербурге прошли лишь лекции о творчестве американского рэпера и вечеринки под его треки.

Билеты стоили от девяти до 160 тысяч рублей. После отмены выступлений покупатели стали требовать возврата денег. В петербургские суды поступило 19 исков к организаторам. Впрочем, некоторые фанаты панике не поддались и предпочли дождаться официального возврата.

«Все эти досудебки — это пустая трата времени. Организаторы наверняка и сами не рады всей этой ситуации», — сказал поклонник Канье Уэста Константин.

И похоже, организаторы готовы пойти навстречу фанатам Канье и без судебных разбирательств — стартовала процедура возврата денег за билеты на несостоявшийся концерт.

«Покупателям предлагают зайти на сайт билетного агрегатора. Ввести номер заказа. Пробуем вернуть. Все получилось, заявка на возврат зарегистрирована. Срок рассмотрения заявки от трех до пяти дней. Деньги обещают вернуть в течение месяца», — сказала корреспондент.

Правда, в чатах покупатели выражают недовольство. Деньги за билет вернут, а вот сервисный сбор в 10% нет — для многих это десятки тысяч рублей.

— Почему не возвращается десятипроцентный сбор? Мы не по своей прихоти сдаем билеты.

— Типа за сервис Intickets за то, что бронь билета оказана. Но я не понимаю, если концерта не существует, то и забронировали они воздух для нас, получается.

Это частное мнение поддерживают и юристы. Речь идет о нарушении Закона о защите прав потребителей.

«В данной ситуации непосредственно указанные все претензии — это у нас несет ответственность организатор. То есть у кого купили билет, тот и обязан вам возвратить полностью стоимость билета, а также все убытки, которые были понесены самим потребителем. То есть это в том числе и сервисный сбор», — сказал адвокат Максим Блинов.

К организации концерта Канье Уэста подступались несколько российских компаний. При этом все отдавали себе отчет в том, что это очень сложный и дорогой проект. В итоге привезти звезду в Петербург обязалась молодая концертная компания Say Agency. Шоу было анонсировано всего за два месяца до даты проведения. Хотя более-менее значимые события обычно попадают в продажу за полгода.

«Команда поспешила. То есть они начали продавать билеты на то мероприятие, которое еще не согласовано. Вот это была величайшая колоссальная ошибка. По сути надо сначала все урегулировать, а потом только запускать рекламный процесс и продавать билеты», — сказал музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Вероятно, теперь в России пересмотрят подход к организации мероприятий. Канье Уэст вскрыл больные места отечественной индустрии и уж точно надолго отбил у зрителя желание покупать билеты сразу после анонса концерта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.