«Процесс неизбежен»: что думает Игорь Николаев об использовании ИИ в музыке

Игорь Николаев объяснил, что ИИ в музыке убивает желание достигать идеала

Использование искусственного интеллекта в музыке неизбежно изменит подход к созданию песен и может снизить мотивацию людей совершенствовать свои навыки. Об этом народный артист России Игорь Николаев рассказал в беседе с 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг».

По словам музыканта, появление новых технологий — закономерный процесс, который затрагивает не только музыку.

«Это неизбежность. Ну, это все равно как люди начали писать шариковой ручкой? Ведь до этого же гусиным пером писали. А до этого еще наскальная живопись была», — сказал Николаев.

Артист отметил, что со временем необходимость пользоваться привычными инструментами может исчезнуть из-за развития гаджетов.

«Это процесс, который неизбежен и в музыке, и в жизни, и во всем», — заявил он.

Николаев привел пример того, как искусственный интеллект уже может упростить создание музыкального произведения. По его словам, достаточно задать тему, чтобы практически сразу получить песню.

«Прекрасная девушка Дарья у нас на планете живет. И какую-то мысль (загружаете в ИИ. — Прим. ред.) — вы получаете песню через три секунды про Дарью, про то, что она прекрасна, что она живет», — объяснил музыкант.

При этом, считает Николаев, подобное упрощение творческого процесса способно повлиять на стремление людей учиться и развиваться.

«Вы еще ставите свою фотку Дарье, она еще оживает и вообще получается клип про Дарью, и вы счастливы, получаете за три минуты песню. Понимаете? Когда люди, каждый из вас, может это сделать, то пропадает вообще смысл в каком-то совершенствовании, образовании», — отметил он.

По словам Николаева, свою музыку он все еще создает старыми способами.

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