Поддержка с небес: кому молиться перед рабочей неделей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Целый ряд святых считаются покровителями различных профессий и дел.

Кому и как молиться перед рабочей неделей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Иванов: нужно молиться святителю Иоанну перед рабочии днями

Россиянам поведали, кому и как молиться, чтобы рабочая неделя оказалась плодотворной. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на руководителя общественного движения «Россия православная» Михаила Иванова.

По его словам, возносить молитвы следует Господу Иисусу Христу и святителю Иоанну Златоусту. А в зависимости от характера работы обращения можно адресовать святителям Николаю Чудотворцу и Луке Крымскому.

Поскольку начало рабочей недели задает настрой на все последующие дни, верующие нередко просят святых о поддержке. Молитва должна быть искренней, без формального подхода.

Как подчеркнул Иванов, Господь воспринимает не слова, а сердце. Наилучший вариант — помолиться утром, перед тем как выйти из дома.

Также уместно молиться святым, которые считаются покровителями различных профессий и дел. Тем, кто трудится в офисе или имеет дело с документами, Иванов рекомендовал молиться святителю Иоанну Златоусту. Людям, занятым физическим трудом, следует обращаться к преподобному Сергию Радонежскому. Собеседник отметил, что этот святой сам добросовестно трудился и тому же учил своих последователей.

Ранее 5-tv.ru писал о других рекомендациях священнослужителей. Например, рассказал, когда молитва своими словами становится грехом.

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