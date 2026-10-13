Снова бабушка: Жасмин поделилась радостной новостью
Невестка певицы ждет второго ребенка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица Жасмин готовится во второй раз стать бабушкой
Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор. — Прим. ред.) готовится во второй раз стать бабушкой. Радостной новостью артистка поделилась во время концерта в Санкт-Петербурге.
Первый внук исполнительницы, Борис, появился на свет в конце октября 2025 года. Мальчик родился в семье старшего сына певицы Михаила Семендуева и его супруги Евы Хачатурян.
Невестка Жасмин — бывшая фигуристка Ева Хачатурян. В апреле 2024 года она вышла замуж за Михаила Семендуева. Сын певицы сделал возлюбленной предложение втайне от матери, а позднее поставил ее и своего отчима, бизнесмена Илана Шора, перед фактом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Жасмин не смогла присутствовать на родах внука, потому что была занята работой.
Также 5-tv.ru рассказывал о том, как певица Жасмин планирует проводить время с внуком и как справляется с ролью бабушки. По ее словам, рядом с малышом она становится обычной женщиной, которая готова исполнить любые капризы ребенка.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
90%
Нашли ошибку?