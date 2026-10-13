Настроены на войну: в Италии начались учения НАТО по ядерному сдерживанию России

Европейские союзники вновь показали, что они настроены не на мир, а на конфронтацию. В Италии начались учения НАТО по ядерному сдерживанию нашей страны.

Параллельно в Польше завершается Варшавский форум по безопасности, где все громче звучат призывы укреплять именно восточный фланг альянса. Все заявления внимательно выслушал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Особое видеопослание НАТО. Ядерная эскалация буквально покадрово. Палец на переключатель пуска ракет. В воздухе — боевая авиация, способная доставлять ядерное оружие на тысячи километров. Экипаж позирует в кислородных масках. В случае боевого приказа — готовность привести в действие оружие массового уничтожения.

Участвует весь комплекс. Истребители сопровождения, заправщики, наземные службы. Репетиция самого разрушительного сценария. В НАТО подчеркивают: итальянские учения плановые, без боевых авиабомб и не направлены против какого-то государства. Но даже в самой Италии, принимающей эти маневры, звучат предостережения.

Бывший начальник штаба итальянских ВВС задается вопросом: не станет ли такая демонстрация даже не маслом, а целой канистрой бензина, подлитой в огонь?

В нынешней обстановке эти учения приобретают особое звучание. Тем более в унисон с ними градус военной риторики продолжает повышаться в Варшаве, где второй день крупнейшего форума по безопасности. Представители альянса уже успели обмолвиться: хоть отсюда по первому же приказу в бой.

«Альянс способен защищать нас и вступить в бой хоть сегодня ночью», — сказал заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

Польский премьер предъявляет все новые подозрения в диверсиях, на этот раз в самой Польше. И это может стать неоспоримым оправданием нарастающей напряженности.

«Были задержаны двое граждан Турции, которые, судя по всему, по заданию российских спецслужб совершили поджог станции Starlink недалеко от Варшавы. Эта станция, в частности, обеспечивает связь с Украиной», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

На форуме уже представлена и целая «теория победы» над вполне конкретным противником — Россией: блокировать, ослабить, разгромить. Глава немецкого МИД пошел еще дальше и предлагает сразу забраться в головы российского руководства.

«Мы должны учитывать его оценку ситуации, его мышление и изменить для него сценарий, заставив сесть за стол переговоров», — сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

В сегодняшней повестке — и новые сценарии вооруженного столкновения, и укрепление восточного фланга альянса. И гонка вооружений по законам именно военного уже времени.

«Лично я выступаю за переход всей Европы к военному режиму производства вооружений и боеприпасов», — сказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

На фоне последних усилий Трампа совсем не мирные акценты расставляет даже его бывший спецпредставитель Кит Келлог. В интервью Bloomberg отставной генерал рассуждает не о прекращении огня, а об ударах вглубь российской территории.

«Нельзя позволять противнику иметь недосягаемые убежища. Москва уже наносила удары по украинской энергетической инфраструктуре, и Украина должна наносить удары по целям в России, которые считает необходимыми», — сказал бывший спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

Однако за всеми этими военными планами стоит вполне приземленный вопрос, которым тут все задаются. Где взять деньги? Европейцы возвращаются к теме замороженных российских активов. Но договориться об их использовании так и не удается. Сценарий победы представили, но забыли прописать, кто и чем за это заплатит. И только ли деньгами?

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