Мозг подскажет профессию: в Москве протестируют необычную нейрогарнитуру

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 34 0

Обновленное устройство проверят на групповом тестировании, где проанализируют внимание и усталость.

В Москве протестируют устройство для профориентации

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве протестируют устройство для профориентации по активности мозга

В Москве проверят обновленную версию устройства «Брейни», которое анализирует мозговую активность для профориентации. Групповое тестирование пройдет 19 октября, принять участие смогут жители столицы в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

«Мы живем в эпоху, когда выбор профессии перестал быть решением на всю жизнь: карьерные траектории меняются, появляются новые сферы, и молодым людям нужны четкие ориентиры. Наша задача — помочь каждому участнику услышать себя, понять свои сильные стороны и сделать осознанный шаг в будущее. Такие инновационные подходы — это и есть завтрашний день профориентации», — отметила Савинкина.

Во время диагностики участники выполнят серию заданий в специальной гарнитуре. Устройство будет фиксировать реакции внимания, усталость и напряжение. По итогам тестирования каждому подготовят индивидуальный отчет с описанием сильных сторон и рекомендациями по выбору профессии и образовательного направления.

Методика объединяет оценку интересов, склонностей к разным видам деятельности, интеллектуального потенциала и особенностей работы нервной системы. По заявлению разработчиков, система анализирует более 15 биологических параметров, в том числе концентрацию внимания, скорость утомления и способность переключаться между задачами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве развивают систему обучения для взрослых, которые хотят сменить профессию или повысить квалификацию.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года

Последние новости

22:26
Кипяток вместо слов: в Балашихе мужчина жестоко отомстил бывшей жене
22:14
Захарова: попытки Токио использовать журналистов против РФ вызывают сожаление
22:11
Больше не триллионер: акции Илона Маска рухнули вместе с финансами
21:54
Издевались в парке и подвесили на кран-балке: в Петербурге раскрыли детали жестокого убийства
21:40
«Я отписалась от нее»: Сысоева обиделась на Медведеву
21:25
Ностальгировал по японской оккупации: что публиковал задержанный журналист

Сейчас читают

«Тела могут быть там»: в тайге обнаружили возможную зацепку в деле Усольцевых
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
Бедный богатый Кузя: зарплату платит мама, а бывшая требует 400 тысяч алиментов на дочь
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео