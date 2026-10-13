Мозг подскажет профессию: в Москве протестируют необычную нейрогарнитуру

В Москве протестируют устройство для профориентации по активности мозга

В Москве проверят обновленную версию устройства «Брейни», которое анализирует мозговую активность для профориентации. Групповое тестирование пройдет 19 октября, принять участие смогут жители столицы в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

«Мы живем в эпоху, когда выбор профессии перестал быть решением на всю жизнь: карьерные траектории меняются, появляются новые сферы, и молодым людям нужны четкие ориентиры. Наша задача — помочь каждому участнику услышать себя, понять свои сильные стороны и сделать осознанный шаг в будущее. Такие инновационные подходы — это и есть завтрашний день профориентации», — отметила Савинкина.

Во время диагностики участники выполнят серию заданий в специальной гарнитуре. Устройство будет фиксировать реакции внимания, усталость и напряжение. По итогам тестирования каждому подготовят индивидуальный отчет с описанием сильных сторон и рекомендациями по выбору профессии и образовательного направления.

Методика объединяет оценку интересов, склонностей к разным видам деятельности, интеллектуального потенциала и особенностей работы нервной системы. По заявлению разработчиков, система анализирует более 15 биологических параметров, в том числе концентрацию внимания, скорость утомления и способность переключаться между задачами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве развивают систему обучения для взрослых, которые хотят сменить профессию или повысить квалификацию.

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