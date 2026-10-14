Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Авиаудар выполнялся по заданным координатам бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и замаскированному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Авиаудар выполнялся по заданным координатам бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения от разведки об уничтожении цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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