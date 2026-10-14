Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 27 0

Авиаудар выполнялся по заданным координатам бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

 

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и замаскированному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Авиаудар выполнялся по заданным координатам бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения от разведки об уничтожении цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.


Тема:
Спецоперация
13 окт
«Рой» перехватил дроны ВСУ в небе Запорожья. Лучшее видео из зоны СВО
13 окт
Один залп — одна цель: расчеты «Мста-С» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 окт
Расчеты БПЛА группировки «Север» показали боевую работу. Лучшее видео из зоны СВО
12 окт
Расчеты «Гиацинт-С» сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Аннополье в Харьковской области
8 окт
Точный удар «Уткой» на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
8 окт
Российские войска работают под прикрытием. Лучшее видео из зоны СВО
7 окт
Захарова: предупреждение МИД об опасности в Киеве — однозначный сигнал
7 окт
Армия России поразила завод в Кременчуге, выпускавший детали для ракет ВСУ
7 окт
Армия России поразила предприятия украинского ВПК в Киевской и других областях
+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Безруков стал черным магом: чем удивит новая сказка «Чудо-Юдо»
6:00
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
5:50
«Есть определенная дозировка»: актер Бондаренко раскрыл секрет похудения
5:45
Зима на пороге? Когда Москву накроет первый снег
5:30
Крутой раскрыл свое отношение к парню его дочери Александры

Сейчас читают

Крутой признался, что скрывал от жены необычный эксперимент с дочерью
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
«Я не учусь в государственной школе»: дочь Киркорова резко осадила критиков
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео