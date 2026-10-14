В Харьковской области артиллерийские подразделения группировки войск «Север» во взаимодействии с расчетами БПЛА продолжают уничтожать противника. Расчеты гаубиц Д-30 6-й гвардейской общевойсковой армии точными попаданиями ликвидировали пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ.

Разведку и корректировку ведут операторы дронов — они применяют тепловизионные камеры для более качественного обнаружения противника в складках местности. Получив координаты, артиллеристы выдвигаются на замаскированные позиции и открывают огонь за несколько минут.

На кадрах один из расчетов Д-30 прямыми попаданиями уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ. Огонь велся осколочно-фугасными боеприпасами. Поражение целей зафиксировали расчеты БПЛА. После выполнения задачи орудия маскируются, чтобы избежать обнаружения и контрбатарейной борьбы.

Огневое воздействие нарушило ротацию противника и снизило его активность на участке. Группировка «Север» продолжает наступление на нескольких направлениях, создавая полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях и оттесняя противника от госграницы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.