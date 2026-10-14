Крутой признался, что скрывал от жены необычный эксперимент с дочерью

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 88 0

В Майами она привезла отца в «контору с сильным запахом» и заставила дать слово, что он не откажется.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Игорь Крутой рассказал историю своего парного тату

Одним из экспериментов в жизни народного артиста России Игоря Крутого стала татуировка. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория-2027».

Композитор продемонстрировал тату на левой кисти и объяснил, как оно появилось. Игоря «заставила» поучаствовать в эксперименте его младшая дочь, в знак поддержки она тоже набила себе тату с датой рождения отца. Событие случилось в Майами.

«Здесь написан ее (младшей дочери. — Прим. ред.) день рождения, а у нее выколот мой день рождения. Она меня заставила, я не хотел. Она меня привезла, это было в Майами. Она говорит: «Мы едем? Ты даешь слово?» Я говорю: «Ну, поехали», — рассказал Крутой.

Композитор поделился, что он делал процедуру татуажа в «какой-то конторе с сильным запахом». Но он заверил, что антисанитарии не было, так как Александра (дочь певца) «все проверила».

На вопрос корреспондента про реакцию жены артиста, он пояснил: ей пришлось принять совершенное.

«На третий день она поняла, у нас перевязанные пальцы были. Она поняла: „Что это у вас там?“ (изображает свою жену. — Прим. ред.) — „Да, мы там…“ Ну а что делать?», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Игорь Крутой пишет музыку для фильма Сарика Андреасяна «Война и мир».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.


+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года

Последние новости

4:39
При атаке БПЛА на Балаково в Саратовской области погиб человек
4:30
Мужчина попал в реанимацию с сепсисом после самолечения геморроя
4:15
Не только боль в груди: какие симптомы инфаркта женщины принимают за усталость
3:51
Крутой признался, что скрывал от жены необычный эксперимент с дочерью
3:30
«Не могу с этим бороться»: Самойлова призналась в проблемах с питанием
3:04
До минус 30 градусов: синоптик предупредил об аномальных морозах в России

Сейчас читают

«Главный подарочек — это буду я»: Киркоров раскрыл сюрприз для Баскова
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
Ностальгировал по японской оккупации: что публиковал задержанный журналист
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео