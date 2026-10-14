Hyundai и Kia изучают возвращение в Россию: что может измениться на авторынке

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 23 0

Южнокорейские автопроизводители рассматривают перспективы возобновления работы после ухода из страны.

Hyundai и Kia изучают возвращение в Россию: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Hyundai и Kia изучают перспективы возвращения на российский рынок

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia изучают перспективы возвращения на российский рынок. Компании рассматривают возможность возобновления работы в стране после прекращения прежней деятельности, сообщают «Известия».

Hyundai и Kia были одними из наиболее популярных иностранных автомобильных брендов в России. Их автомобили широко представлены на отечественном рынке, однако после изменения условий работы компании остановили производство и продажи в прежнем формате.

Теперь ситуация может измениться. По данным издания, представители компаний изучают перспективы возвращения и оценивают возможность работы на российском рынке. Интерес автопроизводителей связан с изменениями, которые происходят в российской автомобильной отрасли. После ухода ряда зарубежных компаний на рынке увеличилась доля китайских производителей, а также автомобилей, поставляемых по альтернативным каналам.

Возвращение Hyundai и Kia может означать восстановление присутствия брендов, хорошо знакомых российским автомобилистам. Однако конкретные сроки возможного возвращения пока не определены.

Остается открытым и вопрос о том, каким образом компании смогут организовать работу в России. Речь может идти о поставках автомобилей, производстве или других форматах присутствия, однако окончательного решения по этому поводу пока нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

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