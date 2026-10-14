Мужчина попал в реанимацию с сепсисом после самолечения геморроя

Джеймс Ламонт из шотландского Дамфриса едва не умер после того, как принял опасную инфекцию за геморрой. Мужчина около трех недель лечил болезненное образование самостоятельно, а затем оказался в реанимации с сепсисом.

Сначала Ламонт заметил болезненный нарост возле прямой кишки. Он решил, что это геморрой, и использовал купленные без рецепта кремы. Однако состояние постепенно ухудшалось: мужчина испытывал сильную боль, ему становилось плохо и его тошнило после еды.

Переломный момент наступил примерно через три недели. Утром Ламонт обнаружил, что мошонка сильно опухла. По его словам, она увеличилась до размера дыни, стала теплой и приобрела фиолетовый цвет. Мужчина практически не мог ходить и после этого обратился за экстренной помощью.

В больнице врачи обнаружили болезненный абсцесс рядом с прямой кишкой. Уже в течение часа после поступления Ламонта отправили на экстренную операцию. Медики диагностировали некротизирующий фасциит и гангрену Фурнье — инфекцию, которая привела к разрушению тканей в области паха и мошонки.

Состояние мужчины быстро стало критическим. Инфекция вызвала сепсис, а его семье сообщили, что он может не выжить. Ламонт провел четыре дня в медикаментозной коме на искусственной вентиляции и системе жизнеобеспечения, а в реанимации находился 21 день.

В общей сложности мужчине потребовалось 11 операций. Врачи удалили пораженные ткани, установили стому, а позже провели пересадку кожи для восстановления поврежденных участков.

Сейчас Ламонт продолжает восстанавливаться. У него остались рубцы, боли, проблемы с подвижностью и необходимость адаптироваться к стоме. После пережитого мужчина призывает не игнорировать сохраняющуюся боль, наросты и ухудшение самочувствия.

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