«Толпой»: Укупник высказался об ухажерах 15-летней дочери

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 1 450 0

Никто из потенциальных кавалеров девушки певцу не понравился.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Аркадию Укупнику не нравятся ухажеры 15-летней дочери

Заслуженному артисту РФ Аркадию Укупнику не нравятся ухажеры его дочери, но он смирился с тем, что у дочки они есть. Об этом певец заявил 5-tv.ru на Гала-ужине премии «Виктория».

По словам Укупника, романтические отношения «молодеют» с каждым годом, и с этим ничего не поделаешь. И то, что никто из потенциальных кавалеров ему не нравится, это тоже нормально, отметил Аркадий.

«Ей 15 лет. Еще как! Конечно. Ну, толпой, не толпой, но это общий, как говорится, тренд, да. Как может папе кто-то (из ухажеров дочери — Прим. ред.) нравиться вообще», — заявил певец в ответ на вопрос об отношениях Софии со сверстниками.

Дочь София родилась у Аркадия и его жены Натальи, когда певцу было 58 лет. Как ранее писал 5-tv.ru, с ее рождением артист решил переехать из столичной квартиры в загородную резиденцию в пяти километрах от Москвы, чтобы жить там всей семьей.

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