Скраб до скрипа и крем наугад: названы семь ошибок в уходе за лицом

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Неправильно подобранные средства могут привести к сухости, воспалению и пигментации.

Ошибки в уходе за лицом: советы косметолога

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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Косметолог Алексеева: отказ от SPF и недостаток увлажнения ускоряют старение кожи

Ошибки в ежедневном уходе за лицом способны не улучшить, а заметно ухудшить состояние кожи. Семь наиболее распространенных промахов назвала врач-косметолог, SPA-терапевт, тренер Элла Алексеева в беседе с Life.ru.

«Базовой основой для создания здоровой и красивой кожи является ежедневное использование косметических средств. И здесь важно не только грамотно подобрать средства, но и правильно их применять», — отметила специалист.

Первой ошибкой Алексеева назвала самостоятельный подбор косметики по советам из интернета или с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, точно определить тип и текущее состояние кожи, а затем подобрать подходящие средства способен специалист.

Вторая ошибка — использование дома профессиональной косметики, особенно химических пилингов. Косметолог предупредила, что контролируемое повреждение кожи требует подготовки и последующего восстановления. Иначе могут появиться раздражение, воспаление и пигментация.

Еще одна распространенная проблема — слишком агрессивное очищение. Активные поверхностно-активные вещества и скрабы могут нарушать защитный барьер кожи, провоцируя чувствительность, сухость, снижение тонуса и мелкие морщины. При плотном макияже Алексеева советует двухэтапное очищение: сначала удалить косметику, а затем бережно очистить кожу.

Четвертой ошибкой эксперт назвала отказ от SPF. По ее словам, солнечное воздействие способствует фотостарению и появлению пигментных пятен.

«Особого внимания кожа требует после агрессивных косметических манипуляций: есть риски посттравматической пигментации, и SPF обязательно назначается в любой сезон», — подчеркнула Алексеева.

Пятая ошибка — недостаточное увлажнение. Специалист советует обращать внимание не только на название крема, но и на состав средств, которые должны помогать удерживать влагу в коже. Особенно осторожно, по ее словам, нужно обращаться с жирной кожей, которую часто пытаются чрезмерно обезжирить.

Также Алексеева предостерегла от нерегулярного ухода. Многие косметические средства имеют накопительный эффект, поэтому для заметного результата иногда требуется несколько месяцев.

Седьмой ошибкой косметолог назвала сочетание в одном уходе продуктов разных брендов. По ее словам, компоненты таких средств могут конфликтовать между собой.

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