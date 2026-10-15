Крайние меры: 92-летнюю пенсионерку сняли с окна после звонка мошенников

В Приморье 92-летнюю пенсионерку сняли с окна после звонка мошенников

Жертвой аферистов едва не стала 92-летняя жительница Владивостока — после их звонка она решилась на отчаянный шаг. Спасатели сняли пожилую женщину с окна в последний момент.

Пожилую женщинц заметили соседи — она сидела на окне седьмого этажа. Испугавшись за ее жизнь, вызвали спасателей.

Как рассказала внучка пострадавшей, бабушку обманули мошенники. Злоумышленники завладели данными, но украсть у пожилой женщины оказалось нечего. В интервью REGNUM, один из спасателей рассказал, что на решительный шаг ее вынудили мошенники.

«Бабушке уже несколько дней звонили мошенники, ей угрожали, давили, требовали денег, но ей нечего было им отдать. Поняв, что нажиться не получится, мошенники, по всей видимости, вынудили старушку забраться на окно своей квартиры и ждать дальнейших указаний. Когда мы приехали и пытались поговорить с ней, она отказывалась. Выглядела она очень растерянно, было понятно, что бабушка очень напугана и что самостоятельно забраться обратно в квартиру она не сможет», — пояснил обстоятельства произошедшего Александр Серов.

Пока очевидцы отвлекали женщину, спасатели смогли попасть в квартиру женщины. Один из них тихо пробрался в комнату и успел поймать пенсионерку в последний момент.

При спасении она ударилась о подоконник: при этом у нее пошла кровь. Медики оказали пострадавшей первую помощь и увезли тревожную бабушку в больницу.

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