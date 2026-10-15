«Это точно подстава»: мать Navai прокомментировала задержание сына

Мать рэпера Navai прокомментировала задержание сына

Задержание рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) — это подстава и провокация. Об этом сообщила мать артиста Айнур Бакирова в интервью 5-tv.ru.

Как считает женщина, ее сын не может заниматься продажей наркотиков, в том числе из-за своего плотного графика и расписания выступлений.

«Я своего ребенка знаю. Это точно подстава. Он сейчас в туре, сколько городов проехал, у него вообще не до этого», — заявила Бакирова.

Она предполагает, что запрещенные вещества, обнаруженные ранее у рэпера в машине, ему могли подбросить. Также Айнур рассказала, что рэпер Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Алиев) уведомил ее о скором освобождении Navai из изолятора временного содержание.

Бакирова уточнила, что вместе с рэпером в его концертном туре находится Рауф, его концертный директор. На звонки матери последний пока не отвечает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Navai был водителем машины, в которой нашли наркотические вещества. Во время переезда через контрольно-пропускной пункт «Кордай» служебная собака по кличке Атлас проявила реакцию на Mercedes с Бакировым за рулем.

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