«Это точно подстава»: мать Navai прокомментировала задержание сына

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 13 0

Женщина уверена в том, что наследник не может заниматься продажей запрещенных веществ.

Что известно про задержание Navai с наркотиками

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мать рэпера Navai прокомментировала задержание сына

Задержание рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) — это подстава и провокация. Об этом сообщила мать артиста Айнур Бакирова в интервью 5-tv.ru.

Как считает женщина, ее сын не может заниматься продажей наркотиков, в том числе из-за своего плотного графика и расписания выступлений.

«Я своего ребенка знаю. Это точно подстава. Он сейчас в туре, сколько городов проехал, у него вообще не до этого», — заявила Бакирова.

Она предполагает, что запрещенные вещества, обнаруженные ранее у рэпера в машине, ему могли подбросить. Также Айнур рассказала, что рэпер Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Алиев) уведомил ее о скором освобождении Navai из изолятора временного содержание.

Бакирова уточнила, что вместе с рэпером в его концертном туре находится Рауф, его концертный директор. На звонки матери последний пока не отвечает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Navai был водителем машины, в которой нашли наркотические вещества. Во время переезда через контрольно-пропускной пункт «Кордай» служебная собака по кличке Атлас проявила реакцию на Mercedes с Бакировым за рулем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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