ВСУ за сутки потеряли в «Волчанском котле» до 40 боевиков
Параллельно давление на противника оказывается и в ДНР.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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В «Волчанском котле» Харьковской области российские военные завершают разгром окруженной группировки ВСУ. Только за сутки противник потерял почти 40 боевиков. Часть украинских военнослужащих складывает оружие и сдаются в плен.
Усиливают давление на противника и в ДНР. В районе Допрополья за последние сутки под контроль наших военных перешли еще 142 здания.
Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово гибнут, бросают позиции и попадают в плен. Как сообщал ранее 5-tv.ru, причиной являются убийственные распоряжения командования, заставляющее их устанавливать флаги на территориях, на которых нет контроля.
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