Мать Navai уверена, что скоро ее сын будет на свободе

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Айнур Бакирова не верит в причастность рэпера к наркотикам.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Известного рэпера Navai задержали при въезде в Казахстан по подозрению в перевозке наркотиков.

Исполнитель на автомобиле направлялся в Астану из Киргизии. Во время проверки в машине нашли 2,5 грамма наркотического вещества. Музыкант и двое сопровождавших его помещены в изолятор. Журналистам удалось связаться с матерью рэпера. Она подтвердила информацию о задержании и подчеркнула, что не верит в причастность сына к наркотикам.

«Это подстава, конечно. Я своего ребенка знаю, кто он. Завтра отпустят его. Мы с Бахти разговаривали. Бахти сказал, завтра отпустят, не волнуйтесь», — сказала мать Navai Айнур Бакирова.

Navai прибывал в странах Центральной Азии в рамках своего сольного тура. После выступления в Бишкеке у него был запланирован концерт в Астане. Организаторы сообщили, что он перенесен по техническим причинам. А шоу рэпера в Кишиневе, намеченное на пятницу, сместили аж на декабрь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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