«Она жива»: 15-летняя девочка очнулась в гробу на своих похоронах

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 51 0

Врачи констатировали смерть.

Девочка очнулась в гробу на поминках — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Spaziani

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The Sun: 15-летняя девочка очнулась в гробу на своих похоронах

В Гватемале 15-летняя Юлейди Икскотояк пришла в себя в гробу на собственных похоронах. До этого отец решил, что она умерла, самостоятельно проверив ее дыхание и пульс. Об этом сообщает The Sun.

«У меня сильно заболело сердце, оно стало тяжелым, а потом я отключилась, как будто упала в обморок», — описала девочка последние воспоминания перед потерей сознания.

В тот день отец вез ее в больницу. Когда дочь потеряла сознание в автомобиле, он вместо продолжения поездки проверил ее состояние. Обнаружить пульс и дыхание ему не удалось.

Врачебного осмотра перед прощанием не было. Примерно через восемь часов после случившегося семья организовала прощание.

Первой движение в гробу заметила мать девочки Лесвия Риос. Она плакала рядом с дочерью, когда та пошевелилась, а затем села.

«Я все повторяла, что она жива, что она не умерла», — рассказала женщина.

На распространившейся видеозаписи Юлейди сидит в гробу в черных брюках и красной футболке. Собравшиеся обнимают ее и помогают подняться на ноги.

Причины случившегося пока не выяснены. 

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