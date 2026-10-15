«Хотел жениться на мне»: поход в кафе закончился похищением девочки

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 177 0

У злоумышленника была 13-летняя дочь — ровесница его жертвы.

Похищение девочек подростков для вынужденного брака

Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net via

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Yahoo: поход в кафе закончился похищением девочки-подростка

Поездка домой после посещения кафе закончилась похищением ради вынужденного брака в Нигерии. О своей истории жительница Канады рассказал в соцсетях, передает Yahoo.

По ее словам, на момент происшествия ей было 13 лет, а ее подруге — 15.

Девочки ждали автобус, который долго не приезжал, а их телефоны почти разрядились. Двое мужчин, которых они ранее заметили на противоположной стороне улицы, предложили довезти их домой. Один представился таксистом и показал удостоверение.

Почти добравшись до дома, девушка попросила остановиться. Однако водитель продолжил движение. На светофоре подруги попытались выйти, но двери не открылись из-за блокировки.

По словам героини истории, мужчины привезли их в незнакомое здание и заставили пройти в квартиру. На просьбы отпустить их домой последовал отказ.

«Он начал рассказывать, что у него есть дочь моего возраста и что он знает, что не может жениться на мне здесь, но хочет жениться на мне в Нигерии», — рассказала девушка.

Подруги смогли убежать, когда водитель ушел в туалет, а второй мужчина — в спальню. После этого их преследовали на автомобиле.

Примерно через десять минут девочки добрались до магазина. Внутри находились двое полицейских, однако подруги испугались и не обратились к ним. Они спрятались в глубине торгового зала, затем дождались автобуса и вернулись домой.

«Мы добрались до моего дома и больше никогда об этом не говорили», — сказала девушка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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