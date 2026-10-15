Кто же «отключил рубильник»? Почему никто не признается в замедлении Sralink для ВСУ

История с замедлением Stralink для ВСУ стремительно набирает обороты. Кто именно распорядился «отключить рубильник» — до сих пор не известно. Белый дом официальных комментариев не дает.

Зато Илон Маск заявил, что Зеленскому пора уходить в отставку. Но так быстро сдаваться глава киевского режима не собирается. После обвинений в адрес Трампа он отправился в очередное европейское турне. Почему эти гастроли не смогут изменить положение на фронте — узнал корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Фотографии Зеленского и Бернема на первых полосах британских таблоидов красноречивее всего говорят о том, в каком настроении проходили их переговоры. Бернем заигрывает с журналистами, а вот главе киевского режима не до шуток. На аудиенциях у короля и его премьера глава киевского режима провел несколько часов и затем даже не стал отвечать на вопросы журналистов. Энди Бернем обошелся лишь общими дежурными обещаниями.

«Великобритания продолжит оказывать вам всю возможную поддержку. Сегодня я объявляю, мы сделаем все, чтобы системы ПВО британского производства прибыли как можно скорее. Я также поручил всем членам правительства, присутствующим здесь, сделать все возможное, чтобы усилить поддержку Украины», — сказал премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

При этом ни слова о самых главных сейчас проблемах украинских боевиков. Практически не дал и денег. Жаловаться на скупость союзников Зеленский пришел к одному из самых скандальных журналистов Британии Пирсу Моргану.

Ему привыкли именно жаловаться. Криштиану Роналду, например, в интервью с ним громко обижался на «Манчестер Юнайтед» и на то, как ему было плохо, после чего был изгнан из клуба. Зеленский жаловался, кажется, на всех: на президента Трампа, дизельную сделку, плохие разведданные, даже на Илона Маска. Как мог, насколько хватило английского.

Нет претензий у него только к себе.

— Вы не собираетесь уходить в отставку?

— Конечно нет. На мне лежит ответственность.

Вся западная пресса в это же время мусолит другой вопрос: что все-таки случилось со Starlink, работу которых для Украины вроде бы ограничили. Но кто и надолго ли? Politico записывают украинских военных, пафосно сравнивая отключение ВСУ от сервиса с ядерным ударом.

«Вчера Пентагон в одностороннем порядке просто взял и ограничил возможности аккаунтов Starshield до уровня обычных Starlink. Это откровенный плевок в нашу сторону. Теперь мы не можем использовать Starlink для ударных дронов. Остаются только беспилотники с относительно небольшой скоростью», — сказал бывший боевик ВСУ Александр Карповка.

Американский телеканал NBC утверждает, что в Киеве узнали о решении Вашингтона лишь после ответа от службы поддержки SpaceX. Близкий к Белому дому журналист Axios убеждает: правительство США тут вообще ни при чем. Внезапно в публичном поле возник опальный экс-министр обороны Украины Федоров.

Именно его считали наиболее компетентным и близким Америке украинским чиновником. Сегодня он заявил, что якобы уже договорился с Илоном Маском о восстановлении связи. Но перепутал две системы — Starlink и Starshield. Вмешаться пришлось самому миллиардеру.

— Системы Starshield принадлежат правительству США и контролируется им. Любые ограничения скорости или использования определяются военными США и, в конечном итоге, президентом США. Starlink — это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый компанией SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданской или оборонительной деятельностью и не может использоваться для наступательных военных действий

На самом деле ВСУ давно применяют Starlink как раз для навигации дронов средней дальности — тех самых, что используют для атак на российские гражданские объекты и инфраструктуру. Дональд Трамп требовал от Киева прекратить эти атаки. Сейчас официальные американские лица об ограничениях в работе сервиса для Киева хранят молчание.

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