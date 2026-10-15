Названа вторая по популярности рыба в России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Доля этого сорта в общем потреблении в стране выросла до 20%.

Вторая по популярности рыба в России

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

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Алексей Буглак: минтай стал второй по популярности рыбой в России

Минтай стал второй по популярности рыбой в России. Об этом заявил РИА Новости глава Ассоциации добытчиков минтая России Алексей Буглак.

«За последние несколько лет потребление минтая в России удвоилось. Минтай переживает „перерождение“. Сегодня минтай является второй по популярности рыбой на российском рынке, а его доля в „рыбной корзине“ достигла 20%», — сказал Буглак в рамках International Groundfish Forum.

Доля минтая в общем потреблении рыбы в стране выросла до 20%. Он все еще проигрывает сельди, которая является самым популярным морским лакомством в России.

По словам Буглака, в 2025 году поставки сорта на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн — 30% от общего объема выловленных особей. Внутреннее потребление побило показатель в 63 тысячи тонн, а Россия теперь — крупнейший рынок сбыта минтая.

Как ранее писал 5-tv.ru, Рыба — полезный продукт с белком и омега-3, но при неправильном приготовлении она может быть опасной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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