600 тысяч рублей потребовала певица Наталья Лапина от музыканта Akmal

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 63 0

Спор возник из-за передачи прав на ремикс песни «По полюшку» без согласия соавтора.

Певица Наталья Лапина подала в суд на музыканта Akmal

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Певица Наталья Лапина подала в суд на певца Акмаля Ходжаниязова, выступающего под именем Akmal, и две музыкальные компании. Она требует прекратить использование ремикса «По полюшку» без ее разрешения и выплатить 600 тысяч рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По соглашению от 24 января 2022 года Лапиной принадлежит 75% исключительных прав на композицию, а Ходжаниязову — 25%. По утверждению певицы, музыкант передал права на использование трека другой компании без ее согласия. Позже права перешли к новому правообладателю, однако композиция продолжила распространяться на цифровых площадках.

Лапина добивается расторжения соглашения и запрета на дальнейшее использование песни без ее разрешения. Таганский суд Москвы принял иск к производству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант Александр Незванов обратился в полицию из-за возможного нарушения авторских прав со стороны заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

По словам Незванова, в 2023 году он выпустил песню «Россия-мама», а летом 2026-го услышал композицию SHAMAN, которая показалась ему похожей на его работу. Музыкант попытался взыскать с исполнителя 100 тысяч рублей.

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