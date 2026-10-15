Вылов лосося на Дальнем Востоке упал в три раза

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

На фоне нехватки красной рыбы оптовые цены к концу сентября заметно выросли.

Предприятия Дальнего Востока отказались от экспорта икры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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ЦБ: Некоторые рыбопромышленники ДФО отказались от экспорта красной рыбы и икры

Некоторые рыбопромышленные предприятия Дальнего Востока в 2026 году отказались от экспорта красной рыбы и икры и направили всю продукцию на внутренний рынок. Информация об этом следует из доклада Банка России о региональной экономике.

Причиной стал резкий спад вылова лососевых: за январь — сентябрь он оказался более чем в три раза ниже показателя за аналогичный период 2025 года и более чем в два раза ниже уровня 2024-го. В ЦБ связали снижение добычи с изменением климатических условий и слабым подходом рыбы.

Рыбодобывающие компании отмечали, что результаты лососевой путины не позволили покрыть затраты на ее подготовку. Это ухудшило их финансовое положение и подтолкнуло отдельные предприятия отказаться от зарубежных поставок.

При этом перенаправление продукции на российский рынок не устранило дефицит предложения. На фоне нехватки красной рыбы оптовые цены к концу сентября заметно выросли: горбуша и кета подорожали почти вдвое по сравнению с сентябрем 2025 года и более чем в полтора раза относительно первой половины 2026-го. Стоимость нерки увеличилась примерно на треть по обоим показателям.

На этом фоне дорожала и другая рыба. Оптовые цены на минтай и треску с начала 2026 года выросли более чем в полтора раза, несмотря на увеличение объемов их вылова. В Банке России это связали с высоким экспортным спросом и благоприятной ситуацией на внешнем рынке.

О сложностях лососевой путины ранее говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков. К началу сентября российские рыбаки добыли около 90 тысяч тонн лососевых — примерно в 2,5 раза меньше, чем за тот же период годом ранее. По итогам года вылов ожидается на уровне порядка 100 тысяч тонн.

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