Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель получил три года колонии

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 20 0

Пострадавшая потребовала компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Водителя грузовика Арама Никогосяна, сбившего пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, приговорили к трем годам колонии общего режима. Решение вынес Пресненский суд Москвы, сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Никогосяну также запретили управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Прокуратура запрашивала более строгое наказание: четыре года колонии и лишение водительских прав на два года и 11 месяцев.

Подсудимый признал факт наезда. Свой отъезд с места происшествия он объяснил тем, что за рулем грузовика не услышал удара. Чаковская предъявила ему гражданский иск на 1,5 миллиона рублей. Водитель и его защитник заявили о готовности выплатить эту сумму.

Авария произошла 11 августа на Ходынской улице. Тридцатилетняя сотрудница журнала пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда попала под грузовой автомобиль. После наезда ее госпитализировали в реанимацию.

По словам Чаковской, она получила черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы трех ребер и основания черепа, а также многочисленные ссадины. Вред ее здоровью квалифицировали как тяжкий.

Водителя позднее нашли и задержали. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к тяжкому вреду здоровью и сопровождалось оставлением места аварии.

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