Мужчина дважды победил рак и погиб на американских горках

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 20 0

За три недели до трагедии он попал в аварию.

Мужчина дважды победил рак и погиб на американских горках

Фото: © Getty Images/Elijah Nouvelage / Stringer

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Daily Mail: мужчина дважды победил рак и погиб на американских горках

В США 42-летний Хассан Карием, дважды перенесший лимфому, погиб после падения с американских горок «Голиаф» в парке развлечений. Об этом сообщила Daily Mail.

По предварительной версии, мужчину выбросило из аттракциона. Он упал под колеса вагончика. Еще четверым посетителям потребовалась госпитализация — мужчина задел их во время инцидента.

Причина случившегося пока неизвестна. Свидетели утверждают, что перед отправлением слышали необычные щелчки креплений, а сотрудники несколько раз их проверяли.

В тот день мужчина приехал в парк с супругой, партнершей и племянницей. Родственники рассказали, что он посещал этот парк развлечений с детства и хотел продолжить семейную традицию.

Примерно за три недели до трагедии Карием и его десятилетняя падчерица попали в автомобильную аварию. Машина была полностью разбита, но мужчина и девочка не пострадали.

Друзья семьи уточнили, что Карием ранее справился с двумя случаями лимфомы (группа онкологических заболеваний, связанных с озлокачествлением клеток иммунной системы).

Карием работал педагогом и специалистом по технологиям. Школьный округ Атланты выразил соболезнования, отметив его вклад в жизнь учеников и коллег. Помимо преподавания, мужчина занимался бизнесом в сфере 3D-печати.

«Я просто хочу, чтобы было проведено полное расследование, и мы хотим получить ответы на вопросы о том, как это произошло», — сказала подруга семьи Элисия Дэй.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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