Лихачев: Россия создаст на Луне АЭС

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 33 0

Историческое заявление гендиректор Росатома сделал на экскурсии для зарубежных ученых в музее «Атом» на ВДНХ.

Фото: 5-tv.ru

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Первую атомную электространцию на Луне Россия должна создать уже к середине следующего десятилетия. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на экскурсии для зарубежных ученых в музее «Атом» на ВДНХ.

«К середине следующего десятилетия мы должны создать атомную энергетическую установку на Луне в целях организации такой инопланетной станции», — цитирует Лихачева ТАСС.

Еще в апреле глава «Росатома» рассказывал, что совместно с «Роскосмосом» разрабатывается лунный энергоблок мощностью до 10кВт. И это не предел, потому что для промышленного освоения Луны этого недостаточно, поэтому уже сейчас планируется проектирование станции на порядок мощнее. Лихачев также отметил, что без мощной ядерной энергетики дальний космос может остаться эпизодической экспедицией, а не зоной развития.

Будучи ближайшим спутником Земли, Луна десятилетиями привлекает ученых со всего мира. Как сообщал ранее 5-tv.ru, ученые предположили, что под лунной впадиной Marius Hills Pit (MHP) может находиться пещера, потенциально подходящая для размещения человеческой базы.

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