Киев изымает имущество вступивших в ВС РФ украинцев

Двое жителей Черниговской области перешли на сторону России против украинских нацистов.
Фото: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenko
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На Украине возбудили уголовные дела против двух жителей Черниговской области, которые уехали в Россию и вступили в российскую армию. Это может быть связано с изъятием их имущества, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Двое жителей села Горск Черниговской области перешли на сторону России и воевали в составе ВС РФ против украинских нацистов. Против них возбудили уголовные дела для изъятия имущества на Украине», — сказал собеседник агентства.
34-летнего Брожко украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он служил в российской армии и участвовал в боевых действиях в Донецкой Народной Республике.
Второму мужчине, Николаю Прусу, 29 лет. До начала специальной военной операции он работал на пилораме. По словам источника РИА Новости, после начала боевых действий Прус содействовал российским военным и агитировал местных жителей поддерживать Россию.
Позднее мужчина переехал в РФ, вступил в российскую армию и участвовал в боевых действиях в Луганской и Харьковской областях.
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