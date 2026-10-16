Дикий медведь бегает по детской площадке в Кемеровской области

Усиленные патрули сейчас курсируют по улицам города Таштагола в Кузбассе. Там вдруг объявился медведь — в жилых районах он оказался, переплыв реку.

На этих кадрах хищник бегает по детской площадке. Рядом детский сад. А вот он уже возле подъездов многоэтажки. Повезло, что в этот момент никто оттуда не вышел.

Власти пока просят не оставлять детей на улице без присмотра и не покидать дома в темное время суток.

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