Дикий медведь бегает по детской площадке в Кемеровской области
Власти просят не оставлять детей на улице без присмотра.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Усиленные патрули сейчас курсируют по улицам города Таштагола в Кузбассе. Там вдруг объявился медведь — в жилых районах он оказался, переплыв реку.
На этих кадрах хищник бегает по детской площадке. Рядом детский сад. А вот он уже возле подъездов многоэтажки. Повезло, что в этот момент никто оттуда не вышел.
Власти пока просят не оставлять детей на улице без присмотра и не покидать дома в темное время суток.
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