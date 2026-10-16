Дикий медведь бегает по детской площадке в Кемеровской области

Эфирная новость 30 0

Власти просят не оставлять детей на улице без присмотра.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Усиленные патрули сейчас курсируют по улицам города Таштагола в Кузбассе. Там вдруг объявился медведь — в жилых районах он оказался, переплыв реку.

На этих кадрах хищник бегает по детской площадке. Рядом детский сад. А вот он уже возле подъездов многоэтажки. Повезло, что в этот момент никто оттуда не вышел.

Власти пока просят не оставлять детей на улице без присмотра и не покидать дома в темное время суток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.76
-0.19 93.77
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:03
Лихие 90-е: Андрей Губин спасался от бандитов при помощи Кобзона
2:44
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил российское гражданство
2:25
Группировка «Север» зачищает Волчанский котел
2:04
Песков назвал русский язык объединяющей силой Евразии
1:49
Дикий медведь бегает по детской площадке в Кемеровской области
1:34
Британия направит Украине больше дальнобойных ракет

Сейчас читают

«Не нужно зацикливаться»: SHAMAN высказался о переменах во внешности
«Платье не застегнулось»: Успенская набрала три килограмма на гастролях
«Творческое безумство»: Басков рассказал о подготовке юбилейного концерта
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео