Морпехи «Центра» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 40 0

Позиции противника были обнаружены при помощи беспилотника.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Доброполье Донецкой Народной Республики. Для поражения целей военнослужащие использовали гаубицу Д-30. Об этом сообщили в Минобороны России.

Позиции противника обнаружили с помощью беспилотника. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, после чего расчет занял огневую позицию и открыл огонь.

По данным ведомства, морские пехотинцы продолжают выполнять задачи по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и уничтожению вооружения, техники и живой силы противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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