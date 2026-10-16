«С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным»: Трамп о переговорах по Украине

Трампу сложнее вести дела с Зеленским, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп признался в эфире телеканала Newsmax, что переговоры с Владимиром Путиным даются ему легче, чем с Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным», — заявил американский лидер, чье интервью вышло в эфир в четверг.

По его мнению, одним из препятствий на пути к урегулированию конфликта стала взаимная неприязнь российского и украинского руководителей. Свою оценку украинского президента Трамп усилил более жесткими формулировками:

«Я не большой поклонник Зеленского. Они уничтожили эту страну».

В доказательство он сослался на увиденное недавно интервью с молодой украинкой, которая обвинила киевские власти в гибели и увечьях мужского населения страны. По пересказу Трампа, мужчины с фронта возвращаются покалеченными, попадают в психиатрические клиники или погибают.

Американский президент усомнился и в искренности Зеленского на переговорном треке.

«Он говорит, что хочет урегулирования, но он не (хочет этого. — Прим. ред.)», — сказал Трамп.

На вопрос о том, завершится ли конфликт до конца его второго срока в январе 2029 года, Трамп ответил, что «это должно прекратиться скоро».

Ранее 5-tv.ru писал про предложение Дональда Трампа ввести суровое наказание для госслужащих, раскрывающих секретную операцию.

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