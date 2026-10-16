Пока все худеют, Тимофей толстеет: манул из Московского зоопарка начал зажировку

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку

Пока многие боятся лишних килограммов, один из главных обитателей Московского зоопарка, напротив, стремительно толстеет и рекомендует другим.

Манул Тимофей начал зажировку. И весьма успешно. Весит он уже пять килограммов. И это не предел. Цель — прибавить еще парочку.

В рационе Тимофея постоянное блюдо — перепелка. Иногда ее прячут в осенних листьях, чтобы манул почувствовал себя настоящим добытчиком.

Готовиться к холодному времени года Тимофей советует всем. Накануне на медиаэкранах Москвы появился вопрос от манула, который напоминает, что зима близко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как манул Тимофей охотился за перепелкой. Сотрудники учреждения спрятали добычу в коробке с деревянной стружкой. Такие развлечения позволяют правильно обогатить среду для кота, создавая имитацию охоты.

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