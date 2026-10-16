Понижая градус: в России закрываются сетевые алкогольные магазины

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

За год число точек сократилось у всех крупных ритейлеров.

Сколько сетевых алкогольных магазинов в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сетевых алкогольных магазинов в России становится меньше

В России начали закрываться алкогольные магазины. Об этом сообщило исследование «Известий» со ссылкой на источники.

Тенденция коснулась самых крупных сетей — «Красное& Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир». Одновременно с этим в несетевом сегменте упадок оказался не столь выражен.

Так, с июня по сентябрь 2026 года «ВинЛаб» закрыл три точки. Это первое сокращение общего количества магазинов сети с 2021 года, отметили авторы исследования. При этом, как сообщил «Известиям» представитель компании, руководство ведет обычную операционную деятельность.

Другой пример — сеть «Ароматный мир». В августе она насчитывала на 3,1% меньше, чем в этот же период прошлого года, следует из расчетов стратегического аналитика A.LIST. Замедлилось и расширение сети винотек Drinx.

Тенденция означает, что спустя несколько лет стремительного расширения алкогольных розничных сетей замедлилось. Это подтвердил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель WineRetail Александр Ставцев. В качестве одной из причин он назвал региональные ограничения на продажу алкоголя, которые с начала 2025 года установили в том числе в Вологодской и Московской областях, а также в Бурятии и Забайкальском крае.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как изменилось потребление энергетических напитков в России с апреля по август 2026 года.

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