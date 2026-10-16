«Охота на россиян по всему миру»: Захарова призвала быть осторожнее за границей

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 38 0

Поводом для заявления стало задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории.

Фото, видео: Киселев Данил/ТАСС; 5-tv.ru

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Захарова: на россиян охотятся по всему миру

Россиянам стоит соблюдать осторожность при поездках за границу из-за риска задержания или ареста по запросам американских правоохранительных органов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Поводом для нового предупреждения стал, в частности, недавний инцидент в Черногории, где был задержан российский блогер Михаил Звинчук, основатель проекта «Рыбарь».

«Вынуждены вновь напомнить о необходимости соблюдать бдительность и осторожность при выезде за границу даже при малейших подозрениях на наличие любого рода претензий со стороны американских правоохранительных органов в условиях развязанной Вашингтоном охоты на россиян по всему миру», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что, по ее словам, подобные случаи касаются не только журналистов или людей, профессионально связанных с политикой.

«Я хочу еще раз повторить, что на людей, которые вроде бы не связаны своей профессиональной деятельностью с политикой, международной политикой, они ведь тоже охотятся», — заявила дипломат.

Захарова отдельно обратила внимание, что Черногория не входит в российский список недружественных государств.

«Это касается не только недружественных государств. Черногория является страной, которая не внесена в список недружественных государств. Но при этом посмотрите, что там происходит», — сказала она.

Ранее Михаил Звинчук, его супруга и члены команды проекта «Рыбарь» были задержаны в Черногории во время работы над документальными фильмами.

По словам блогера, правоохранители изъяли у группы вещи и технику, после чего россиян арестовали и депортировали. Звинчук рассказал, что во время досмотра пограничники подробно проверяли содержимое багажа, однако обвинений или подозрений им не озвучивали.

Руководитель «Рыбаря» отметил, что основные усилия по защите группы приложили представители МИД России. По его словам, изъятую технику должны вернуть в течение 90 дней, а посольство занимается этим вопросом.

Звинчук также заявил, что намерен продолжить документальную работу при первой возможности.

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