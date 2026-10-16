Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 24 0

Москва и Вашингтон также обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров с возможным использованием российских АЭС.

Россия и США в скором времени объявят о новых инициативах

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Россия и США в ближайшее время могут объявить о новых совместных инициативах. Об этом руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Дмитриева, примером развивающегося взаимодействия стала ситуация с поставками дизельного топлива.

«Как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся», — сказал он.

Одним из направлений переговоров между странами стали дата-центры. Стороны рассматривают возможность реализации совместных проектов в этой сфере, в том числе с привлечением мощностей российских атомных электростанций.

Кроме того, Дмитриев отметил перспективность сотрудничества России и США в энергетике. В числе возможных направлений он назвал Арктику, сжиженный природный газ и другие энергетические проекты.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве 14–16 октября.

 

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Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах

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