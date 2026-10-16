«Решается успешно»: Путин о создании зоны безопасность на границе с Украиной

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 52 0

Президент предупредил, что этот вопрос не будет предметом переговоров.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кондратюк; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Путин рассказал о создании зоны безопасность на границе с Украиной

Россия не намерена включать вопрос создания зоны безопасности на Украине в повестку возможных мирных переговоров. Об этом  заявил президент Владимир Путин.

«Делать это [создание зоны безопасности на Украине] предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», — сказал глава государства во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

Путин напомнил, что после вторжения украинских военных в Курскую область российской армии поручили решить две задачи: вытеснить противника с территории страны и сформировать буферную зону на сопредельной территории. По оценке президента, Вооруженные силы России успешно выполняют эту работу.

Главной целью глава государства назвал обеспечение абсолютной безопасности приграничных регионов в будущем.

Также Путин сообщил, что Луганская Народная Республика полностью находится под российским контролем. По приведенным им данным, с начала 2026 года российские военнослужащие освободили около 6,5 тысячи квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.

Под контролем Киева, как отметил президент, остаются чуть более 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области.

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