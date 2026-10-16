«Зай, записывай»: Басков сам назначил дату свадьбы Жасмин

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 29 0

Певица вспомнила забавный эпизод с настойчивостью артиста.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жасмин рассказала, что дату ее свадьбы выбрал Николай Басков

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор. — Прим. ред.) рассказала, как народный артист России Николай Басков выбрал дату ее свадьбы. Историей она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном концерте артиста.

По словам Жасмин, Басков — главное украшение любого мероприятия, поэтому она хотела видеть его ведущим на своей свадьбе. Певица хотела устроить торжество летом, однако у народного артиста были другие планы.

«Он говорит: „Нет, зай, вот в это время я точно не могу. Я могу 16 сентября“. Я ему говорю: „То есть ты нам выбираешь дату свадьбы?“» — процитировала диалог певица.

Басков на ее недоумение ответил, чтобы Жасмин организовывала свадьбу именно в сентябре и это уже не обсуждается.

Певица вышла замуж во второй раз в 2011 году за молдавского бизнесмена Илана Шора. Программу торжества вели Николай Басков, Филипп Киркоров и другие именитые гости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка Жасмин обращалась за помощью к нутрициологу для выстраивания грамотного подхода к питанию. Благодаря налаженным пищевым привычкам певица смогла похудеть на 12 килограммов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:09
Взятие Доброполья грозит Славянско-Краматорской группировке ВСУ окружением
23:00
Трамп рассказал, что будет рад встрече с Путиным на саммит G20
22:49
Лестничный марш обрушился в курганской пятиэтажке
22:18
Юбилейная песня МУЗ-ТВ вошла в Книгу рекордов России
22:11
«Зай, записывай»: Басков сам назначил дату свадьбы Жасмин
21:49
Мирошин: семь членов избиркомов были убиты во время парламентских выборов РФ 

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Приговор Лерчек пересмотрят? Дело блогера передали в суд
Летает и делает сальто: Маск представил новое поколение Tesla
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео