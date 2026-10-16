«Зай, записывай»: Басков сам назначил дату свадьбы Жасмин

Жасмин рассказала, что дату ее свадьбы выбрал Николай Басков

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор. — Прим. ред.) рассказала, как народный артист России Николай Басков выбрал дату ее свадьбы. Историей она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном концерте артиста.

По словам Жасмин, Басков — главное украшение любого мероприятия, поэтому она хотела видеть его ведущим на своей свадьбе. Певица хотела устроить торжество летом, однако у народного артиста были другие планы.

«Он говорит: „Нет, зай, вот в это время я точно не могу. Я могу 16 сентября“. Я ему говорю: „То есть ты нам выбираешь дату свадьбы?“» — процитировала диалог певица.

Басков на ее недоумение ответил, чтобы Жасмин организовывала свадьбу именно в сентябре и это уже не обсуждается.

Певица вышла замуж во второй раз в 2011 году за молдавского бизнесмена Илана Шора. Программу торжества вели Николай Басков, Филипп Киркоров и другие именитые гости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка Жасмин обращалась за помощью к нутрициологу для выстраивания грамотного подхода к питанию. Благодаря налаженным пищевым привычкам певица смогла похудеть на 12 килограммов.

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