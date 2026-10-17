Небо вспыхнет десятками огней: когда и где смотреть звездопад Ориониды в октябре 2026 года

В ночь с 21 на 22 октября небо подарит одно из самых красивых астрономических зрелищ осени — звездопад Ориониды. Яркие светящиеся полосы будут рассекать темноту со скоростью до 66 километров в секунду, а некоторые оставят за собой сияющие следы. Увидеть метеоры можно будет без телескопа и специального оборудования. Но в этом году у наблюдателей появится серьезный соперник — яркая Луна, способная скрыть большую часть небесного представления.

Сайт 5-tv.ru рассказывает, когда лучше выходить на улицу, куда смотреть и как не пропустить падающие звезды.

Звезды, которые не падают: что произойдет в небе 21 и 22 октября

5-tv.ru

Представьте: глубокая осенняя ночь, над головой мерцают сотни звезд. Внезапно темноту прорезает яркая белая черта. Она вспыхивает, стремительно пересекает часть неба и исчезает, словно кто-то на мгновение провел по небосводу раскаленной кистью. Через несколько минут появляется еще одна. А затем следующая. Так выглядят метеоры — светящиеся следы частиц космического вещества, которые с огромной скоростью влетают в земную атмосферу.

В народе их называют падающими звездами. Но настоящие звезды никуда не падают. Большинство подобных вспышек создают мельчайшие частицы пыли и каменистого вещества, оставленные кометами или астероидами.

В октябре Земля ежегодно пересекает поток частиц, связанных с одной из самых знаменитых комет в истории человечества — кометой Галлея. Этот метеорный поток получил название Ориониды. По данным NASA, в 2026 году он активен со 2 октября по 7 ноября. Однако наиболее интересный период придется на ночь с 21 на 22 октября, когда ожидается максимум активности.

В идеальных условиях наблюдатели могут увидеть примерно 10–20 метеоров в час. Правда, воспринимать это число как обещание небесного фейерверка каждые три минуты не следует.

Метеоры появляются неравномерно. Иногда небо остается спокойным довольно долго, после чего за короткое время можно заметить сразу несколько вспышек.

На количество видимых метеоров влияют облачность, засветка, положение созвездия Ориона и яркость Луны. Именно последняя в 2026 году может испортить впечатление тем, кто решит выйти на наблюдения слишком рано.

Подарок кометы Галлея: откуда берутся Ориониды

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У звездопада есть удивительная особенность: его источник сам по себе практически невозможно увидеть в ближайшие годы.

Речь идет о комете Галлея, которая совершает оборот вокруг Солнца приблизительно за 76 лет. Последний раз она приближалась к Земле в 1986 году, а следующее возвращение ожидается в 2061-м. Но ждать еще несколько десятилетий, чтобы увидеть следы ее присутствия, совершенно необязательно.

Во время движения по орбите комета теряет частицы пыли и другие фрагменты вещества. Они постепенно распределяются вдоль ее пути, формируя своеобразный космический шлейф. Именно через этот шлейф наша планета проходит каждую осень.

Когда отдельные частицы влетают в атмосферу Земли, воздух перед ними сильно нагревается и ионизируется. Возникает характерная светящаяся полоса — метеор.

При этом большинство частиц настолько малы, что не способны достичь поверхности планеты. Ориониды отличаются особенно высокой скоростью. По информации NASA, частицы входят в атмосферу примерно со скоростью 66 километров в секунду.

Для сравнения: за одну секунду такой объект преодолевает расстояние, сопоставимое с длиной нескольких сотен футбольных полей. Именно высокая скорость делает Ориониды эффектными.

Некоторые метеоры образуют особенно яркие вспышки, а после их исчезновения на небе могут оставаться светящиеся следы. Обычно они заметны всего несколько секунд, но иногда сохраняются значительно дольше.

В редких случаях наблюдателям удается увидеть болиды — особенно яркие метеоры, способные на мгновение осветить окружающий пейзаж. Есть у кометы Галлея и еще один подарок для землян. Каждый май наша планета пересекает другую часть связанного с ней потока вещества. Тогда можно наблюдать Эта-Аквариды.

Получается, одна комета обеспечивает сразу два ежегодных метеорных потока, хотя сама появляется вблизи Солнца лишь раз в несколько десятилетий.

Когда смотреть Ориониды: почему придется дождаться глубокой ночи

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Главная дата для любителей астрономии — ночь со среды 21 октября на четверг 22 октября 2026 года.

Однако выходить на улицу сразу после заката не самая удачная идея. Метеоры могут появляться и раньше, но наиболее благоприятные условия обычно складываются после полуночи, когда область неба, из которой они кажутся вылетающими, поднимается выше над горизонтом.

В 2026 году есть еще одна причина отложить наблюдения до предрассветных часов. Во время максимума Орионид Луна будет находиться в растущей выпуклой фазе. Ее освещенная часть составит примерно четыре пятых видимого диска. Такой лунный свет заметно осветляет небо, из-за чего слабые метеоры становятся практически неразличимыми.

Но есть и хорошая новость. Луна зайдет до рассвета, оставив наблюдателям несколько часов более темного неба. В октябрьском прогнозе NASA указывает, что для многих наблюдателей особенно перспективным временем станет период после захода Луны, приблизительно с трех часов ночи по местному времени и до наступления утренних сумерек. Это ориентир, а не единое время для всей России. Точный момент захода Луны зависит от города и географической широты.

Например, условия в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске будут различаться. Поэтому лучший способ подготовиться — заранее выяснить, когда Луна скроется за горизонтом именно в вашем населенном пункте. Для этого подойдет астрономический сервис Time and Date, где можно выбрать город и посмотреть положение Луны и области метеорного потока.

Если погода позволит, наиболее перспективными станут последние темные часы перед рассветом 22 октября. По прогнозу NASA на октябрь 2026 года, в пригородах при наличии фоновой засветки наблюдатели могут рассчитывать примерно на три–шесть метеоров в час. В действительно темных местах шансы увидеть больше вспышек будут выше. И все же даже в идеальных условиях конкретное количество метеоров гарантировать невозможно.

Где искать падающие звезды и как найти созвездие Ориона

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Название потока подсказывает, где искать его небесный ориентир.Ориониды получили имя в честь созвездия Ориона — одного из самых узнаваемых на звездном небе.

Согласно древнегреческим мифам, Орион был могучим охотником. На звездных картах его изображали с поднятой рукой и поясом. Найти созвездие достаточно просто, если знать одну характерную деталь.

Ищите три яркие звезды, расположенные почти на одной прямой линии. Это пояс Ориона.

Рядом находится Бетельгейзе — красноватая звезда, которая считается одним из самых известных красных сверхгигантов.

В октябрьские ночи в средних широтах Северного полушария Орион появляется над восточной частью горизонта поздним вечером, затем постепенно поднимается выше. Перед рассветом он оказывается в южной части неба.

Но здесь есть один секрет, который значительно облегчает наблюдения. Смотреть непосредственно на Орион необязательно. Более того, это не всегда лучший выбор.

Все метеоры потока кажутся вылетающими из одной области небосвода — так называемого радианта. У Орионид он расположен неподалеку от Бетельгейзе.

Однако метеоры способны появляться в совершенно разных частях неба. NASA советует наблюдать участки примерно в 45–90 градусах от радианта. Там светящиеся полосы часто выглядят более длинными и выразительными.

Если смотреть точно в сторону точки, из которой метеоры кажутся вылетающими, их траектории будут выглядеть короткими из-за перспективы. Поэтому нет необходимости напряженно всматриваться в одну звезду. Лучше расположиться так, чтобы видеть как можно большую часть небосвода.

Для жителей Северного полушария NASA рекомендует лечь на спину, направив ноги примерно на юго-восток, и смотреть вверх. Но конкретное направление можно менять, выбирая наиболее темный и открытый участок неба. Главное — не ограничивать обзор деревьями, высокими зданиями и яркими фонарями.

Где лучше наблюдать звездопад: почему городские огни мешают

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Самое большое разочарование может ждать человека, который выйдет на балкон многоэтажного дома, посмотрит на освещенное ночное небо и не увидит ничего необычного.

Причина часто заключается не в отсутствии метеоров, а в световом загрязнении. Городские фонари, рекламные вывески, освещенные фасады и транспорт делают небо значительно ярче.Из-за этого слабые звезды и метеоры становятся практически невидимыми. Поэтому для наблюдения лучше выбрать место вдали от крупных населенных пунктов. Хорошо подходят открытые поля, загородные участки, безопасные смотровые площадки и другие территории с широким обзором неба.

При выборе места важны не только темнота, но и безопасность. Не следует отправляться ночью в незнакомый лес, на обрыв, к водоемам или на закрытую территорию ради более эффектного вида. Впрочем, даже при невозможности выехать за город шанс увидеть яркий метеор остается. Для этого можно найти относительно темное место с открытым небом, подальше от прямого света фонарей.

А вот телескоп покупать точно не нужно. Метеорный поток занимает огромную часть небосвода, тогда как телескоп показывает лишь небольшой участок. Поэтому специальная оптика скорее помешает, чем поможет. Бинокль тоже не понадобится. Лучший инструмент для наблюдения Орионид — обычные глаза. Правда, им необходимо дать время привыкнуть к темноте.

NASA рекомендует провести без яркого света около 30 минут. За это время зрение адаптируется, и различать слабые объекты станет проще. Особенно важно не смотреть постоянно на экран смартфона: яркий дисплей мешает адаптации к темноте. Если телефон нужен для проверки звездной карты, уменьшите яркость и по возможности включите красную подсветку.

Пять ошибок, из-за которых можно пропустить звездопад

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Первая и самая распространенная ошибка — ждать, что метеоры начнут падать непрерывным потоком. Несмотря на название «звездный дождь», Ориониды обычно не выглядят как сплошная светящаяся завеса. Между отдельными вспышками могут проходить минуты.

Вторая ошибка — наблюдать только в одном направлении. Метеоры способны пересечь любую часть неба, поэтому широкий обзор намного полезнее.

Третья — рассчитывать увидеть максимум сразу после захода Солнца. Для Орионид значительно перспективнее вторая половина ночи, когда радиант находится выше.

Четвертая — выбирать место рядом с яркими фонарями. Даже один мощный источник света может испортить впечатление, особенно при наблюдении слабых метеоров.

И наконец, пятая — недооценивать октябрьский холод. Даже если вечером температура кажется комфортной, к предрассветным часам она может значительно снизиться. К тому же во время наблюдения человек почти не двигается. Поэтому лучше заранее подготовить теплую одежду, плед, складное кресло или туристический коврик. Термос с горячим напитком тоже окажется полезным. Не менее важно проверить прогноз облачности. Даже самый активный метеорный поток невозможно увидеть через плотные облака.

Если погода в ночь максимума окажется неблагоприятной, расстраиваться не нужно. Ориониды активны несколько недель, поэтому отдельные метеоры можно заметить и в соседние ночи. Правда, после 22 октября Луна будет приближаться к полнолунию 26 октября, и ее свет станет дополнительной помехой.

Можно ли сфотографировать Ориониды на обычный смартфон

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Метеоры появляются неожиданно и исчезают за доли секунды. Поэтому поймать такую вспышку на камеру гораздо сложнее, чем увидеть своими глазами. Профессиональные астрофотографы обычно используют камеры с широкоугольными объективами, штативы и длительные серии снимков с большой выдержкой.

Но попробовать сделать фотографию можно и с помощью смартфона, если у него предусмотрен подходящий ночной режим или ручные настройки съемки. Главное — надежно закрепить устройство. Даже небольшое движение во время длительной экспозиции может сделать изображение смазанным.

Направьте камеру на широкий участок темного неба, отключите вспышку и попробуйте серийную съемку. При этом лучше не рассчитывать на гарантированный результат: большинство метеоров слишком короткие и слабые для обычной мобильной камеры.

И еще одна деталь. Если провести всю ночь, наблюдая только за экраном телефона, можно пропустить самое интересное. Ведь яркий метеор способен появиться совершенно неожиданно — именно там, куда камера не направлена.

Когда будет следующий звездопад после Орионид

5-tv.ru

Ориониды — не последнее астрономическое событие осени. В ноябре Земля пройдет через потоки частиц, которые создают Южные и Северные Тауриды, а затем Леониды.

В декабре наступит время Геминид — одного из наиболее активных ежегодных метеорных потоков.

Однако у каждого звездопада свои особенности: скорость частиц, количество метеоров, продолжительность максимума и условия видимости. Поэтому Ориониды заслуживают отдельного внимания. Это возможность увидеть следы кометы Галлея, которая последний раз появлялась вблизи Земли сорок лет назад, а вновь вернется только в 2061 году.

И самое удивительное — для встречи с частицами этой знаменитой кометы не понадобятся космический корабль, телескоп или специальное образование. Достаточно дождаться темноты, найти место подальше от городских огней и поднять голову.

В ночь с 21 на 22 октября стоит хотя бы на несколько минут оторваться от привычных дел и посмотреть на небо. Возможно, именно в этот момент его пересечет светящаяся частица древней кометы, путешествовавшая по Солнечной системе задолго до нашего рождения.

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